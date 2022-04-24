Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain, Lens ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sezona Lionel Messi, Donnarruma, Hakimi ve Wijnaldum gibi yıldızları kadrosuna katarak başlayan Mauricio Pochettino yönetimindeki Fransız devi, son 10 sezonda 8'inci, toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı.

PSG, Messi'nin 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Lens'te Corentin Jean 88. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Konuk takımın oyuncusu Kevin Danso, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

FRANSA'DA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla puanını 78'e yükselten PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile puan farkını maç fazlasıyla 16'a çıkardı. 10. şampiyonluğuna ulaşan PSG, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne'i yakaladı. PSG'nin şampiyonluk yılları 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2022... Ligue 1'de son 10 sezondur yalnızca AS Monaco ve Lille kulüpleri araya girebildi.

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