Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın transfer listesindeki ilk ismin Declan Rice olduğu ortaya çıktı. Ezeli rakip Manchester City'nin 100 milyon sterlini gözden çıkardığı West Ham United'ın milli orta saha oyuncusu için bu yaz transfer savaşı yaşanacak.

İngiliz medyasında, Daily Mail'in özel haberine göre; bu yaz emekli olması beklenen City kaptanı Fernandinho'nın yerine düşünülen ilk isim Declan Rice... Borussia Dortmund'un süper golcüsü Erling Haaland transferini 63 milyo sterline bitiren Pep Guardiola'nın takımı, transfer bütçesindeki en büyük payı Rice için ayırdı.

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Manchester şehrinin iki ezeli rakibi daha önce Alexis Sanchez ve Cristiano Ronaldo transferlerinde de karşı karşıya gelmiş, bu iki isim de tercihini United'dan yana kullanmıştı. West Ham altyapısından yetişen ve İngilitere Milli Takımı formasını 29 kez giyen 23 yaşındaki Declan Rice'ın Londra ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 75 milyon euro güncel piyasa değeri olan yıldız ismin bu yaz satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester City geçen yaz da İngiltere Milli Takımı'nın bir başka yıldızı Jack Grealish için Aston Villa'ya 118 milyon euro ödeyerek yılın transferine imza atmıştı.

AVANTAJ MANCHESTER CİTY'DE...

Bu yaz Jack Harrison, Angelino ve Ferran Torres satışlarından 94 milyon euroluk ciddi bir gelir elde eden City, Declan Rice yarışında ezeli rakibinden önde görünüyor. Hem şampiyonluk gelirleri hem de yayın gelirleri hayli fazla olan City'nin aksine United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması bile zor görünüyor.

Jack Grealish transferinde kritik nokta futbolcunun Devler Ligi'nde forma giymek istemesiydi. Declan Rice'ın da bu yönde bir tercih kullanacağı belirtiliyor.

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