Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, dün akşam katıldığı bir spor programında spor gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. 1992 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulunan Demirbaş, sosyal medyada gündem oldu.

"MAÇI BİLEREK BEŞİKTAŞ'A VERDİK"

Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Hayrettin Demirbaş, "1992'de Beşiktaş'a 4-3 yenildik, Beşiktaş şampiyon oldu. Ben o gün, en iyisini yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş olsun diye maçı bilerek Beşiktaş'a verdik" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY YERİ GELİR DÜŞMANI İÇİN MÜCADELE VERİR"

Beşiktaş maçında yaşananları anlatan Demirbaş, “Ben o gün, Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması, o kadar değerli ki benim gözümde... Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün, onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim, sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın, kaybedersen de öyle kaybedeceksin" dedi.

"İNSAN, HAYSİYETİ, ŞEREFİ İÇİN YAŞAR"

Demirbaş, son olarak "Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik, ben o arkadaşlarla konuşuyorum, Mustafa Hoca orada. 'Hayri' dedi. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah’tan Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarıya. Bana orada iyilik yaptı. Üstüme gelse, Allah ne verdiyse gireceğim insanlara. İnsan haysiyeti, şerefi için yaşar, hayatta en önemli şeyi insanın" dedi.

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