Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasına 48 saat kala Domènec Torrent’in geleceği de netleşti. Başkanlık yarışındaki iki aday da seçilmeleri durumunda İspanyol teknik adamla yola devam etmeyi düşünmediklerini dile getirdi. Metin Öztürk “Ben taraftarı coşturacak, Galatasaray’la özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir hocayla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim. Ne Okan Hoca ile ne de Sayın Torrent ile bir konuşmamız oldu” dedi.

ŞARTLARA BAKACAĞIZ

İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise "Torrent’in bir sözleşmesi var. Biz bu sözleşmenin şartlarını bilmiyoruz. Burada esas olan bu sözleşmeye bağlı olarak Galatasaray’ın itibarını, teknik ekibin itibarını korumak olacaktır. Torrent ve ekibinden bir rapor alıp karar vereceğiz. Bizim önceliğimiz yabancı hoca. Ancak şu an için hiç kimse ile ilgili bağlantımız yok, hiç kimse ile görüşmedik. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN UMRE ZİYARETİ

Halil Dervişoğlu, Altay maçı sonrası Domènec Torrent’in takıma verdiği bir buçuk günlük izinde Umre’ye gitti. Millî oyuncu “Beyazın ya da siyahın olmadığı, bu kültürün o kültürün, bu ırkın ya da o ırkın olmadığı, sadece dünyanın dört bir yanından erkek ve kız kardeşlerin bir amaç için bir araya geldiği yer” paylaşımı yaptı.

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