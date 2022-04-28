Türkiye Gazetesi

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bir süredir dillendirilen "Basketboldaki gibi dörtlü final oynansın" fikri hayata geçebilir...

İngiltere'nin The Times gazetesinin özel haberine göre; Devler Ligi'nde yarı finalden itirabaren çift maç eleme usulü tarihe karışacak. Yarı finale kalan dört takım, önceden belirlenen bir şehir ve stadyumda "Final Four" oynayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanancak yarı finalin ardından kazanan takımlar finale yükselecek ve galip gelen Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olacak.

UEFA'DAN RADİKAL KARAR

Avrupa futbolunun patronu Aleksander Ceferin'in, bir süre önce turnuvanın cazibesini ve televizyon gelirlerini artırmak için bazı değişikliklere gidilebileceği sinyalleri vermişti. UEFA Başkanı'yla birlikte Real Madrid, Barcelona, PSG ve Juventus başta olmak üzere futbolun devleri Final Four fikrini destekliyor.

Liverpool'un bir ayağı finalde... Villarreal bu kez başaramadı Liverpool'un Şampiyonlar Ligi yürüyüşü devam ediyor... "Kırmızılar" yarı final ilk maçında Villarreal'i 2-0'la geçerken, Senegalli golcü Sadio Mane turnuva tarihinde en yüksek gol sayısına ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.

Herkesin konuştuğu golcü Karim Benzema tercihini yaptı Bu sezon oynadığı 41 resmi maçta 41 gole ulaşan Karim Benzema, Ballon d'Or (Altın Top Ödülü) için en büyük aday konumunda ancak onun aklı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde... Fransız santrfor, 4-3'lük Manchester City maçı sonrası "Şampiyonlar Ligi mi, Ballon d'Or mu? Benim açımdan soru tartışmaya kapalı, Şampiyonlar Ligi" dedi.