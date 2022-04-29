Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan ev sahibi Giresunspor oldu. Bu skorla Giresunspor, Süper Lig'de kalmayı da garantilemiş oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Serginho kaydetti. Bu galibiyetin ardından Karadeniz ekibi Giresunspor puanını 43 yaptı ve Süper Lig'e yeniden çıktığı sezonda küme düşmekten kurtuldu. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

ALTAY KÜME DÜŞER Mİ?

Altay'ın ligden düşmesi matematiksel olarak henüz kesinleşmiş değil. Altay - Rizespor - Giresunspor ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.

Göztepe'nin Süper Lig macerası sona erdi Süper Lig'in sonuna yaklaşırken küme düşen takımlar da belli olmaya başladı. İzmir ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK'yla oynadığı maçta 1-1 berabere kalınca küme düşmesi kesinleşti.

Galatasaray Altay'ı tek golle geçti Galatasaray, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 yendi. Altay'ın küme düşme tehlikesi sürüyor.