Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan ile Kaan Kanal ve Lucas Castro ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, oyunculara kariyerlerinde başarılar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Mario Balotelli'nin transferiyle iş birliği yaptıkları menajer Mino Raiola'nın vefat nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

KADRO TEMİZLİĞİ

Lucas Castro bu yaz takıma Karagümrük'ten katılmıştı. 33 yaşındaki Arjantinli 10 numara, Adana ekibiyle 14 maça çıkabildi. 31 yaşındaki sol bek Kaan Kanak geçen sezon devre arasında geldiği Mavi Şimşekler'le Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. 33 yaşındaki Kaleci Ferhat Kaplan ise Vinvenzo Monetalla geldiğinden beri görev alamıyordu.

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