Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da, teknik direktör Domènec Torrent’in deyim yerindeyse tutunacak dalı kalmadı. İki başkan adayının (Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu) da gelecek sezon çalışmayı düşünmediğini açıkladığı İspanyol teknik adamın, iç sahada alınan 3-2’lik Sivasspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalar iyice can sıktı. “Kurtarıcı” olarak gelen ancak kaybedilen puanlar sonrası mazeretler üreten İspanyol teknik adam 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmasına rağmen günleri sayılı gibi duruyor.

TOP BURAK ELMAS'TA

Fatih Terim’in görevden ayrıldıktan sonra bilgisayarlardaki analizlere kadar her şeyin silindiğini belirten Torrent “Geldiğimde Florya tamamen boştu. Yangından mal kaçırılmış gibi bir ortam vardı. Şimdi de bütün işleyiş durdu. İyi transferleri bu yüzden kaçırdık. Kontratım var buna uyulmasını bekliyorum” demişti. Mevcut yönetimden bazı isimler Burak Elmas ile görüşerek ‘Yeni yönetimi beklemeden Torrent’in sözleşmesini feshedelim’ dedi. Başkan durumu önümüzdeki günlerde değerlendirecek.

İKİ YABANCI İSİM DAHA

G.Saray’da yapılacak seçimde başkanlığa talip olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün, Torrent ile çalışmayacağı açıklamasından sonra birçok teknik adamın adı sarı kırmızılılarla anılıyor. Öztürk’ün, Okan Buruk ile görüşmesinden sonra Tutto Mercato da Aslan adına Laurent Blanc ve Marko Nikolic’e teklif götürüldüğü iddia etti.

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Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Galatasaray'da forma giyiyor Galatasaray bu sezon ilk 10'un dışında kalmış olsa da kadrosundaki yıldızların değeri Süper Lig ortalamasının üzerinde... Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusunda 5'i Galatasaray'da forma giyiyor.