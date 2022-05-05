Türkiye Gazetesi

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Alanyaspor ile 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor'a, Sivas Belediyesinden büyük destek geldi. Belediye, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın bütün biletlerini satın aldı.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biletlerin taraftarlara ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Bütün hemşehrilerini stadyuma davet eden Bilgin "Haydi Yiğidolar, şimdi şehrimizin markası Sivasspor’umuza destek zamanı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Sivasspor’umuza destek sizden, biletler bizden. Biletlerinizi bilet satış noktalarından ücretsiz temin edebilirsiniz. Unutmayın siz yoksanız, bir eksiğiz” ifadelerini kullandı.

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