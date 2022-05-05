Türkiye Gazetesi

38 yıl sonra şampiyonluk hasreti biten ve Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play off'tan katılacak. Karadeniz temsilcisi, turu geçmesi halinde gruplara kalmasının yanı sıra 37 milyon euroluk gelir elde edecek. İşte Trabzonspor'un play-off'ta muhtemel rakipleri...

PLAY-OFF'U GEÇERSE GRUPLARA KALACAK

Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play-off'tan katılacak olan Trabzonspor'un ülke puanı nedeniyle seri başı olması beklenmiyor. Karadeniz ekibi turu geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon euroyu cebine koyacak.

37 milyon euroluk gelirle Trabzonspor yönetiminin eli maddi olarak güçlenecek. İşte Trabzonspor'un play-off'ta muhtemel rakipleri:

Olympiakos (Yunanistan)

Ludogorets (Bulgaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

L. Red (Cebelitarık)

Zürih (İsviçre)

Maccabi Hayfa (İsrail)

Ferencvaros (Macaristan)

S. Bratislava (Slovakya)

Karabağ (Azerbaycan)

Malmö (İsveç)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Zalgiris (Litvanya)

Apollon (Rum Kesimi)

Trabzonspor'dan vefa... 1996 yılında kaçan şampiyonluk sonrası intihar etmişti! Trabzonspor'un 1996 yılında kaçan şampiyonluğu sonrası hayatına son veren Mehmet Dalman, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Kaba mahallesindeki mezarı başında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile anıldı.

Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bırakmıştı.

Trabzonspor 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek üzere! Kupa anıtı dikiliyor... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıtı yönetim kurulu verdi... Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

FIFA'dan dikkat çeken Trabzonspor paylaşımı FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.