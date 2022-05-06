Türkiye Gazetesi

Kamerunlu eski yıldız Samuel Eto'o, Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği maçın ardından eski takımına tebrik mesajı atınca Barcelona taraftarının tepkisini çekti. Düne kadar Barcelona efsanesi kabul edilen Eto'o, Katalan medyası tarafından defterden silindi!

Diario Sport gazetesinden Katalan bir yazar, "Güle güle Samuel, artık kim olduğunu biliyoruz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, "Güle güle Samuel, sürerken güzeldi, ama sözlerini anlamak çok zor ve hepsinden önemlisi, Barcelona'da neden oldukları acıyı anlamamışsın. Sportmenliğe her zaman açığız, affedilemeyecek olan şey; Camp Nou'daki geçmişini iki fotoğrafla silmektir. Güle güle Samuel, artık kim olduğunu biliyoruz!" ifadeleri dikkat çekti. Haberin görselinde futbolcunun Real Madrid formalı fotoğrafı kullanıldı.

REAL MADRİD ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

2000'li yılların en büyük golcüleri arasında yer alan ve yolu Süper Lig'den de geçen 41 yaşındaki Eto'o, Real Madrid altyapısından yetişmiş ancak İspanyol devi tarafından gelecek görülmediği için Mallorca'ya satılmıştı. Barcelona onu 2004 yazında 27 milyon euroya transfer etti ve Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri haline geldi. 2005'te Devler Ligi finalinde Arsenal'e karşı kazandıkları maçta zaferi getiren golü attı.

TEPKİLER GELİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ

Barcelona şehriyle özdeşleşen isimlerden biri olan yıldız futbolcu, Real Madrid'in müthiş maçta Manchester City'yi elemesinin ardından sosyal medya hesabından tebrik paylaşımı yapmıştı. "Bravo, Real Madrid. Benim için her şeyin başladığı kulüp. Etkileyici zafer" ifadelerini yer aldığı paylaşımını tepkiler üzerine silmişti.

Yine de Katalanlar onu affetmedi. Eto'o, Barça forması giydiği 199 maçta 130 gol atıp 40 asist yaparak kulüp efsanesi olmuştu.

Real Madrid - Manchester City 3-1 ÖZET Klasikler arasına girecek maç Devler Ligi'nde uzun yılları unutulmayacak 4-3'lük Manchester City - Real Madrid maçının rövanşı da unutulmaz oldu. Karim Benzema'nın golleriyle sürüklediği İspanyol devi, La Liga'da şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Premier League devini ağırladı. 90. dakikaya 0-1 geride giren Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

Mikel Arteta ile yola devam... Arsenal, İspanyol teknik direktörle nikah tazeledi Mikel Arteta, Arsenal'i eski günlerine döndürme hedefiyle yola devam ediyor... Premier League devi, 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Jose Mourinho'nun var bir hayali... AS Roma - Leicester City 1-0 (ÖZET) Jose Mourinho, Roma'yı ayağa kaldırdı... İtalyan ekibini ilk sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale taşıyan Portekizli teknik direktör, kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırmak istiyor. Finaldeki rakip Feyenoord...

Eintracht Frankfurt - West Ham United 1-0 (ÖZET) 42 yıl sonra gelen final UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers oldu... Oliver Glasner yönetimindeki Bundesliga ekibi, Real Betis ve Barcelona'dan sonra kupanın favorisi West Ham United'ı da eleyerek 42 yıl sonra finale yükseldi. Almanlar'ın finaldeki rakibi ise Leipzig'i eleyen Rangers