Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe son dakika haberi: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına yaşanan tartışma damga vurdu. Bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gergin anlar yaşandı, güvenlik görevlileri devreye girdi.

"HANGİ RUH HALİYLE BURADA OTURDUĞUNA DA ŞAŞIYORUM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Engin Turan, yaptığı konuşmada, "Uğur Dündar aday olduğu zaman oyumu ona verdim. Vefa Küçük'ün divan kurulunda rahmetli Ferruh Manav'a yaptığı uygulamaları şiddetle kınıyorum. Onu konuşturmamıştı. Hangi ruh haliyle burada oturduğuna da şaşıyorum." dedi. Bu sözlerinin ardından divan üyeleri Turan'a tepki gösterdi.

Üyelerin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Engin Turan’dan kürsüden inmesini istedi. Konuşma yaptığı yerden ayrılan Turan’a üyeler tepki gösterince arbede yaşandı. Daha sonra Engin Turan’ı güvenlik görevlileri salondan çıkarttı.

VEFA KÜÇÜK: BAZILARI İNKAR ETSE DE ALLAH BİLİYOR

Fenerbahçe Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kendisi hakkında kürsüde tenkitlerde bulunan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Engin Turan’a tepki gösterdi.

9 Nisan’da bir seçim yarışı yaptıklarını belirten Küçük, "8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını 9 Nisan’da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O gün de seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim" dedi.

"Benim bu kulübe yaptığım hizmetleri tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor" diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Konuşma yapan arkadaş tenkit etti, edebilir. Onun kalbine girememişiz olabiliriz. Ama burada 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllı kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük’e dil uzatamaz. Yaptığı bu hareket dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamızı gereken ortamda provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum.

"BEYANLARINI KABUL ETMİYORUM"

Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteden şekilde görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti. Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceğini birlik beraberlik sergilerken ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum."

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