Türkiye Gazetesi

Portekiz Süper Ligi’nin 33. haftasında Porto, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Benfica’yı 1-0’lık skorla mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ezeli rakibi Benfica'nın sahasında ilan etti. Porto, böylece 30. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

BİTİME BİR HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞU KESİNLEŞTİ

Portekiz Süper Ligi’nde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 33. hafta müsabakasında Porto, Benfica’ya konuk oldu. Estadio da Luz’da oynanan karşılaşmadan Porto, Sanusi’nin kaydettiği golle 1-0’lık galibiyet aldı. Bu sonuçla Porto, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

33. hafta itibariyle puanını 88’e yükselterek en yakın takipçisi Sporting’e 9 puan fark atan maviler, bu şampiyonlukla 30. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

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