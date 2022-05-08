Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de sezonun son derbisinde Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve üçüncü teknik direktör olarak Valérien Ismaël'i beş hafta önce göreve getiren lig altıncısı Beşiktaş’ın tek düşüncesi, Avrupa umudunu sürdürmek. Trabzonspor, ligden sonra Türkiye Kupası’nı da kazanırsa siyah beyazlıların ligi ilk beşte bitirmesi Avrupa bileti anlamına gelecek.

FENER SAĞLAMA ALACAK

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, haftaya üçüncü sıradaki Konyaspor’un 4 puan önünde giriyor. Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi için ikincilikteki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Ali Koç derbi öncesi kötü haberi verdi! Arda Güler sezonu kapattı Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kötü haberler peş peşe geliyor. Derbi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Arda Güler’in sezonu kapattığını duyurdu.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de iki yıldız sakatlandı Bu pazar Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İkinciliği garantilemek isteyen Fenerbahçe, bu önemli maç öncesi iki yıldızını kaybetti.