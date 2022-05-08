Premier League'in 36. haftasında Newcastle United'ı ağırlayan Manchester City, şampiyonluk yolundaki kritik maçı 5-0 kazandı! Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid'e elenen Pep Guardiola'nın takımı Madrid'de son 2 dakikada yediği 2 golün şokunu çabuk atlattı.
Liverpool'la şampiyonluk mücadelesi veren City, rakibinin dün Tottenham Hotspur'la 1-1 berabere kalmasının ardından avantajını genişletmek istiyordu. Premier League'de 36. haftaya Liverpool 82, Manchester City 83 puanla girmişti. Hata yapmayan son şampiyon zirvede farkı 3 puana çıkardı.
ZAFERE 3 MAÇ KALDI
Manchester City'nin önündeki 3 maçın 2'si deplasman... Wolves ve West Ham deplasmanlarında kayıp yaşamadan son haftaya girmek isteyen Guardiola'nın takımı Aston Villa ile oynacağı maçta kupayı kaldırmak istiyor.
Manchester City'ye Newcastle United karşısında 5-0'lık galibiyeti getiren golleri Sterling (2), Foden, Laporte ve Rodri attı.
MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED 5-0 ÖZET
Real Madrid - Manchester City 3-1 ÖZET Klasikler arasına girecek maç Devler Ligi'nde uzun yılları unutulmayacak 4-3'lük Manchester City - Real Madrid maçının rövanşı da unutulmaz oldu. Karim Benzema'nın golleriyle sürüklediği İspanyol devi, La Liga'da şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Premier League devini ağırladı. 90. dakikaya 0-1 geride giren Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.
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