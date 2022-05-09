Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan göğsümüzü kabartacak haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Onur Demirci silkmede 196 kilogramlık derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Sara Yenigün ise silkmede 127 kilogramlık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONADAKİ MADALYA SAYISI 18 OLDU

Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nın sekizinci gününde milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı. 109 kilogram erkeklerde yarışan Onur Demirci silkmede 196 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Demirci, koparmada 155, toplamda ise 351 kiloluk derece elde etti. 87 kilogramda kadınlarda Sara Yenigün de silkmede 127 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 90, toplamda da 217 kiloluk derecelerle müsabakasını tamamladı.

Erkekler 87 kiloda yarışan Taner Çağlar ise koparmada 149, silkmede 182 ve toplamda 331 kilogramlık derece elde etti.

Şampiyonanın 8. günü sonrasında kazanılan madalyalar ile Türkiye’nin madalya sayısı 18 oldu.

Dilara Narin'den Dünya Gençler Halter Şampiyonası 2 altın 1 gümüş madalya Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya Milli halterci Dilara Uçan, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'dan 2 altın madalya Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.