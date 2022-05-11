Türkiye Gazetesi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Fransız Clement Turpin yönetecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİNE SLOVEN, KONFERANS LİGİNE RUMEN HAKEM

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi finalinde Sloven Slavko Vincic görev alacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kombetare Arena'da Roma ile Feyenoord'un 25 Mayıs'ta karşılaşacağı Avrupa Konferans Ligi finalinde Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.

Barcelona ile Olimpik Lyon'un 21 Mayıs'ta İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise Fin Lina Lehtovaara görev yapacak.

TFF'den derbinin hakemi Arda Kardeşler'e soruşturma Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı... Şampiyonluk maçı Atilla Karaoğlan'ın Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakemlere öfke kustu: “ Tüm Türkiye tiyatro seyretti” Dün akşam Trabzonspor Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Karadeniz ekibinde bayram havasına girilmiş durumda. Maçın ardından hakem yönetimine isyan eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Hakemleri eleştiren Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." paylaşımlarında bulundu.