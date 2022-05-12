Türkiye Gazetesi

Premier League'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 33. haftanın erteleme maçında konuk olduğu Wolverhampton'a 5 çekerek bitime 2 maç kala 3 puan farkla liderliğini sürdürdü... City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne 4 gol atarken, gol sevinciyle yeni takım arkadaşı Erling Haaland'a mesaj göndermesi dikkat çekti. İngiliz devinin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği süper golcü, gol sevinçlerinde yoga figürlei yapmasıyla da tanınıyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 28 Premier League maçında 15 gol, 7 asistle oynadı. Yarı finalde veda ettikleri Devler Ligi'nde ise 10 maçta 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Erling Haaland yeni takımında De Bruyne ile birlikte en yüksek maaşı alacak.

ZAFERE İKİ MAÇ KALDI

Maçı 5-1 kazanan Manchester City, puanını 89 yaptı. Pep Guardiola'nın takımının son 2 maçı West Ham United'la deplasmanda ve Aston Villa'yla içerde... 86 puanlı Liverpool ise önce Southampton'a gidecek sonra da Wolves'ı ağırlayacak. City'ye Premier League şampiyonluğu için dört puan yeterli olurken Liverpool, sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmek için Manchester City'nin en az bir maçını kaybetmesini bekleyecek. Manchester City, 36. hafta itibariyle toplam averajde Liverpool'un 7 gol önünde bulunuyor.

Erling Haaland gitti, Karim Adeyemi geldi... Borussia Dortmund transfer dersi veriyor! Borussia Dortmund, transfer piyasasının en gözde ismi Erling Haaland'ı Manchester City'ye sattıktan saatler sonra Karim Adeyemi transferini açıkladı. 20 yşaındaki yeni golcüsü için 30 milyon euro bonservis ödeyen Bundesliga ekibi onu da ileride 100 milyon euroya satmayı planlıyor.

Manchester City şampi... Premier League'de şampiyonluk düğümü çözülüyor Manchester City tarihindeki 8'inci, üste üste 2'nci, son 5 yıldaki 4. şampiyonluğuna koşuyor... 36. haftada Newcastle United'ı 5-0'la geçen Pep Guardiola'nın takımı bitime 3 maç kala Liverpool'la farkı 1'den 3'e çıkarmayı başardı.