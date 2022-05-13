Türkiye Gazetesi

Genetiğinde “yarışmak” olan bordo mavili kulübün tarihinde yer almanın hazzını yaşayan Avcı, önümüzdeki sezon saha dışında farklı senaryolar olsa da kavganın içinde değil, saygının içinde kalıp, oyunu daha güçlü hâle getirmek istediklerini söyledi. Avcı “Trabzonspor her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa’da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için büyük organizasyonlara ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

ENERJİ İYİ KULLANILMALI

Şehrin ve taraftarının büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı “Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitifi çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışardaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyuncularla oynanan bir takımı yapmalıyız. Bu sene kimseyi yanımıza yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hâle getirip yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

AVCI’NIN İSTEĞİ

Abdullah Avcı, sezon sonu sözleşmesi bitecek Nwakaeme konusunda “Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım onu da çok seviyorum o da beni. Mukavelesi bitiyordu ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla Nwakaeme arasında devam ediyor” dedi.

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