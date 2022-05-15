Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Genç hakem Zorbay Küçük , 8-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Nyon'da UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği "Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu" sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Zorbay Küçük ile birlikte 27 farklı ülkeden 45 hakeme, ilk defa katıldıkları seminerde teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testleri uygulandı. UEFA'nın bir telafi sınavı daha yapması beklenirken genç hakemimizin bu durumu TFF ve MHK’ya büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. FIFA listesi için adları geçen Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Erkan Özdamar'a ise yazık oldu.

KURAL HATASI YAPMIŞTI

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapan Zorbay Küçük’ün, yurt dışındaki ilk engeli aşamadı. Bu durum ülkemizde hakem analizlerinin ne kadar sığ olduğunu gözler önüne serdi. Ocak ayında FIFA kokardı takılan Küçük dün de Samsunspor-İstanbulspor maçını yönetti.

UEFA açıkladı: Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemler belli oldu UEFA, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.