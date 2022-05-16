Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerden oldukça uzak kalan Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Sadece 48 puan toplayabilen ve ligde 13'üncü sırada bulunan Cimbom'da gidişat taraftarlar tarafından eleştirilirken, kabus gibi geçen sezonun ardından gözler gönderilecek isimlere ve takıma gelecek yeni futbolculara çevrildi.

Bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak olan ve sezonu galibiyetlerle kapatmak isteyen sarı kırmızılılar, yeni sezonun planlamasına başladı. Seçim kaosunun da hakim olduğu camiada Torrent'in gidişine kesin gözüyle bakılırken, kiralık gönderilen oyuncular da takıma geri dönecek.

YUNUS AKGÜN GERİ DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre; iki senedir Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki Yunus Akgün'ün 10 gün sonra temelli olarak sarı kırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor. Nef Stadyumu'nda bu akşam Galatasaray'a son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray, yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

PAZARLIK BİLE YAPMADAN GERİ ÇAĞIRDI

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, yeni sezonda Yunus Akgün'e emanet edilecek. 2000 doğumlu solak yıldızı her ne kadar Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.

6 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILIYOR

Torrent dışında sözleşmeleri bitecek Babel ve Feghouli ile kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena da Aslantepe'deki Adana Demirspor maçıyla sarı kırmızılı taraftara veda edecek. Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan da teknik adamlık kariyerine yelken açacak.

GALATASARAY'DAKİ KAOSUN NEDENLERİ

Galatasaray'da başarının yolu Florya'dan geçiyor ve hafta içinde röportajlar için kapıları açılan tesisteki hava, son dönemde yaşanan başarısızlığı özetliyor. Teknik heyetinden futbolcusuna kadar Florya'daki herkes, sezonun bir an önce bitmesini bekliyor.

İşte Galatasaray'da yaşanan kaosun nedenleri:

OYUNCULAR KULÜP ARIYOR

1- 11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da hoca ve başkan konusunda yaşanan belirsizlik, futbol takımını olumsuz etkiledi. Oyuncular bu kaosun yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyor ve bu yüzden ayrılmak istiyor. Menajerleri, sarı-kırmızılı oyunculara kulüp arıyor.

2- Domenec Torrent, takımda disiplini sağlayamadı. Mohamed, Cicaldau, Morutan ve Halil istedikleri süreyi alamadıkları için İspanyol hocaya kızgın.

3- Torrent'in bütün planını Kerem üzerine kurması, oyuncu grubu tarafından eleştiriliyor.

4- Fatih Terim döneminde sakatlandıklarında fedakârlık yaparak beklenenden önce sahaya çıkan oyuncular, Torrent görevdeyken tedavi süreçlerinde geri adım atmıyor.

Luis Campos'dan Galatasaray'a veda... "Bu şartlarda olmaz!" Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını bildirdi.

Galatasaray son iç saha maçını kazanma peşinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, belirsizlikler içinde taraftarına teselli vermek amacında.