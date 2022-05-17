Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Hiçbir iddiası kalmayan, aslında ligi haftalar önce bitirmiş iki takımın mücadelesini izledik dün gece. 90 dakikanın skoru da ne olursa olsun iki takımı etkilemeyeceği için hem Galatasaray hem de Adana Demir’in kafası rahattı. Bu yüzden de iki taraf da golü düşünerek ofansif bir anlayış sahaya yansıttı. Bol pozisyonlu mücadelede Adana öne geçti, Aslan önce beraberliği sonra da galibiyeti buldu: 3-2.

VEDA EDEMEDİ

Galatasaray’ın bu sezonki son iç saha maçına sıralamadaki yerine rağmen 35 bin sarı kırmızı taraftar gelmişti. Eski oyuncuları Belhanda’ya maç önü üçlü çektirdiler, Yunus’u alkışladılar. Futbola veda etmeye hazırlanan Arda Turan’ı son kez tribünlere çağıracaklardı ama Domenec Torrent kaptanı kadroya almamıştı. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte pozisyonlar da gelmeye başladı.

HEYECAN FIRTINASI

9’da oyun kurarken kaptırılan topla atağa çıkan Yunus, sezonun ilk maçında olduğu gibi fileleri havalandırdı: 1-0. 29’da kazanılan penaltıda topun başına gelen Gomis durumu 1-1’e getirdi. 55’te Babel’in ortasında, Kerem Muric’i avladı: 2-1. Kerem 63’te içeri kesti, Gomis gelişine vurdu: 3-1. 67’de Balotelli 35 metreden kullandığı frikikte jeneriklik bir golle gecenin skorunu belirledi: 3-2.

ÇOK YORGUNUM

G.Saray'da dün attığı golden sonra sevinmeyen Kerem Aktürkoğlu bunun sebebini, "Çok yorgunum çok!" sözleriyle özetledi. Kötü bir sezon geçirdiklerini, 52 resmî maç yaptığını söyleyen Kerem, "Böyle bir sezonun ardından bu galibiyet bir anlam ifade etmiyor. Gol sevincim o anda içimden gelmedi demeyeyim ama ihtiyaç duymadım" derken, "Millî takımla birlikte 52 maça çıktım, çok fazla. Bu maçta da istediklerimi tam yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu sebeple gol sevincini yapmadım" sözlerini kullandı.

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