Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli kaleci Uğurcan Çakır ve Nijeryalı foret Anthony Nwakaeme konularına açıklık getirdi. Fotomaç'a geniş bir röportaj veren şampiyon başkan, güncel piyasa değeri 18 milyon euroyu bulan ve takımdan ayrılmak istediğini resmen açıklayan Uğurcan'la ilgili şunları söyledi:

"BİZLE BERABER BÜYÜDÜ"

"Uğurcan Çakır bu kulübün değerlerinden birisi. Benim de çok sevdiğim bir futbolcu kardeşim. Sadece kaleci olarak ortaya koyduğu performansla değil aynı zamanda finansal olarak da geçtiğimiz yıllarda kulübün kasasının rahatlamasına Yusuf ve Abdülkadir Ömür ile en fazla katkıda bulunan bir değer. Altyapıdan bu noktalara gelen çok fazla oyuncu yok. Uğurcan'ın ifadeleri bir kaptana yakışan ifadeler. Burada kendi çıkarını ön planda tutmayıp kulübün dengelerini de çok iyi biliyor. Bizle beraber büyüdü. Geldik Çakır kaleye geçti aradan 4 yıl geçti. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Ama inşallah hem onun için hem de kulüp için hayırlısı olur."

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NWAKAEME'DE SON DURUM

Bu sezon gol ve asistlerde çift haneleri gören Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'nin sözleşme uzatmaması taraftarı endişelendiriyor. Başkan, bu konuya ilişkin de şunları söyledi:

"Bizim başından beri çok büyük bir özveri ile uyguladığımız bütçe programımız var. Son çıkan spor yasası incelenirse bu sadece sportif yaptırımla değil görev başında bulunan başkan ve yönetimi 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle karşı karşıya bırakabilir. Biz kulübümüzün imkanları dahilinde kendisine yapılabilecek en yüksek teklifi yaptık. Artık oradan cevap bekliyoruz."

Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması... "Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum" Trabzonspor'daki geleceği merak edilen Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarını yalanladı... 33 yaşındaki forvet sözleşme konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI DÜNYA İZLEDİ

Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyada dünya çapında viral olan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Yanılmıyorsam izlenme sayısı 1 milyar 500 bini geçmişti. Bu ülke tarihindeki en ciddi izlenme rakamı. O anları yukarıdan izlemeyi gerçekten çok isterdim. Özellikle Antalyaspor maçından sonraki şehirde yapılan kutlamalar inanılmazdı. Şu an tüm dünya bunları konuşuyor. Ben de bir başkan olarak değil ama bir taraftar olarak orada olmak ve onlarla eğlenmek isterdim. Tüm dünyaya şampiyonluk nasıl kutlanır gösterdik. Hem de bu tamamen insanların doğal akışı içerisinde gerçekleştirdiği bir kutlama oldu. Şehirdeki kutlamalar için Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum."

Trabzonspor "Şampiyonların Filosu" denize açıldı Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.

Trabzonspor'un dev ikilemi Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Bakasetas ve Hugo gibi isimler transferin gözdesi. Diğer yanda ise önemli bir vitrin olan Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise “tok satıcı”.

Marek Hamsik'in neden Trabzonspor'a geldiği ortaya çıktı Şampiyonluk kazanamadan futbolu bırakan yıldızlar arasına katılmaktan Trabzonspor'a transfer olarak kurtulan Marek Hamsik, Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.