Türkiye Gazetesi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın “Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir” ifadelerini değerlendirdi.

"KENDİSİNİ ARAYIP SORACAĞIM"

Berna Gözbaşı, “Şehrimizdeki herkes kupa final maçımıza gelmek istiyor. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Organizasyonları hem biz hem de taraftar derneğimiz yürütmektedir. En yüksek sayıda taraftarı İstanbul’a götürmek istiyoruz. Ayrıca İstanbul’daki Kayserilileri o gün kupa maçına o heyecanı yaşamaya bekliyorum. Sanırım Mecnun Başkan'a yanlış bir bilgilendirme yapılmış. ‘Kayserispor sadece Kayserispor ve Trabzonspor Passolig kartlarını açtı’ diye bir açıklamada bulunmuş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır. Kupa maçı heyecanımızı takip etmek isteyen bütün takımların taraftarlarını, hiçbir Passolig kart ayrımı yapmadan kupa maçına bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Mecnun Başkan'ın neden böyle bir şey söylediğini anlamış değilim. Kendisini de arayıp bunu soracağım. Kendisine kesinlikle yanlış bir bilgilendirme yapılmış” diye konuştu.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin marka değeri olan Sivasspor’a destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor’un 26 Mayıs Perşembe günü Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesislerinde ortak basın açıklaması düzenledi.

İSTANBUL'A 200 OTOBÜS HAZIR

Başkan Bilgin, taraftarı İstanbul’a götürmek için 200 otobüsün ayarlandığını ve talep olduğu zaman sayının artırılabileceğini belirtti.

Bilgin, “Başkanımızla görüştük, yönetimimizle görüştük ki şu ana kadar Sivasspor’umuza yaptığımız her desteği istişare ile yaptık ve inşallah haftaya perşembe günkü maçta Sivas’ta yaşayan hemşehrilerimizden Sivas’ta olup da biletini alıp da İstanbul’a gitmek isteyen herkesi İstanbul’a götürmeyi planlıyoruz. 200 araçla ilgili çalışmamızı tamamladık. 200 otobüsle şu anda hazırız. Taraftarımız biletini aldığı takdirde 200 araçla birlikte Sivas’taki taraftarları İstanbul’a taşıyacağız. 200 araçtan fazla bir talep olursa onları da götüreceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bize düşen, şehre düşen Sivasspor’un 12. gücü olarak o gün stadyumda yerimizi alıp takımımıza destek olmak. Biz şehir olarak birliğimizi beraberliğimizi sağlayıp takımımıza destek olduktan sonra ben inanıyorum ki takım bugüne kadar yaptığı gibi bu günden sonra da şehir için en güzelini yapacaktır. Biz tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz ve o kupa Sivas’a gelecek diyoruz” şeklinde konuştu.

Kayserispor - Sivasspor Türkiye Kupası finali ne zaman? Rıza Çalımbay: Önemli olan bunun sonunu getirmek Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve avantajlı skorla Türkiye Kupası’nda finale çıkan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Sivasspor’a final hayırlı olsun. Şimdi önemli olan bunun sonunu getirmek. İki Anadolu takımı final oynayabiliyor” dedi. Kayserispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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