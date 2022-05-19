Türkiye Gazetesi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Milan'ın eski yıldız golcüsü Andriy Shevchenko ile Kiev'de bir araya geldi. Zelensky, Ukrayna'nın yetiştirdiği en büyük sporculardan olan Sheva'ya çektirdiği bir de fotoğraf paylaştı.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'dan dünyaya mesaj veren Zelensky, "Andriy yurtdışında büyük ün kazandı ve şimdi önemli bir görevi var; dünyaya Ukrayna'daki olayları anlatmak" notu düştü.

İSMİ BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapan Shevchenko ülkesine çeyrek final oynatmıştı. Ardından Serie A ekiplerinden Genoa'nın başına geçen 45 yaşındaki Shevchenko, İtalya'da başarısız oldu. Sheva'nın ismi, Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında anılmıştı.

2014'te Altın Top kazanan unutulmaz golcü, "Ukrayna'yı uzun yıllardır uluslararası futbol arenasında temsil ediyorum ama bugün ülkem savaştan mustaripken önceliğim futbol değil, yardım etmektir" ifadelerini kullandı.

Kayıplar, korku ve gözyaşı! Rusya-Ukrayna savaşında siviller insanlık trajedisi yaşıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı savaşta sivillerde hedef alınıyor. BM’nin açıkladığı rapora göre en az 1611 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybetti.

Liverpool'u bekleyen kritik hafta... Kupalar gelmese bile eğlence devam edecek Liverpool önümüzdeki hafta hem Premier League hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Kırmızılar sezonu 4 kupayla tamamlasa da tamamlamasa da 2019'da geçit töreni yine yapılacak.