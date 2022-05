Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerine spor değil, bir antrenörün, öğrencisine sergilediği davranış damga vurdu. Rakibine yenilen İrem Pala, antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandı. Bu durum sonrası Baytekin görevden alındı. Gündeme oturan bu olay sonrası olayın kahramanları ve görgü şahitleri konuştu.

"HOCAM VURMASA ŞOKA GİRECEKTİM"

Pala "Maçın tamamını seyretseler herkes nasıl bir olay olduğunu anlayacak. Antrenörümden tokat amasını ben istedim. Çünkü maçı kaybediyordum, stresliydim. Bana vurmasa şoka girecektim. Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Ben ve arkadaşlarım, kendisinin yanındayız. Benim yüzümden işine son verildiği için çok üzgünüm" dedi.

"BAŞARIMIZI KISKANDILAR"

Baytekin de kendisi ve tekvando camiasına çok büyük bir linç başlatıldığını belirterek "İrem ve diğer sporcuları kendi kızımdan ayrı tutmadım. İrem maça girdiği zaman son 15 saniyesini yayınladılar. Maçın ortasında bana dönüp dedi ki ‘Hocam şoktayım. Bana bir tokat at'. Ben de 'Kızım devam et. Sen iyisin' diye karşılık verdim. Daha sonra ensesinden tutup 'Kendinde misin?' dedim. ‘‘Hocam Allah rızası için bana bir tokat at' dedi. Bunun üzerine gülerek tokat attım ve arkamı dönüp gittim. Dışarıda kendisini öptüm. Benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar. Aileler, 'Biz medyaya çıkalım' diye bekliyor. Ayın 26’sında Muğla’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcumla katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum. Bu yaşanılanlar hem beni hem de öğrencilerimi etkiledi" ifadelerini kullandı.

"VİDEOYU BİLEREK KIRPTILAR"

O anlara tanık olan sporculardan Ahsen Sümbül ise "İrem, maçı kaybediyordu. Bitime 15 saniye vardı. Strese girdi, kendine vurmaa başladı. Sanki şuurunu kaybetmiş gibiydi. Ben de yandan kendisine taktik veriyordum. Ancak beni duymuyordu. 'İrem, İrem' diye bağırdım. İrem, hocamıza 'Bana bir tane vurun, kendime geleyim' dedi. Hoca istemsizce vurdu, ardından öptü. Ancak videoyu kırptıkları için sadece vurma anı gözüküyor. Bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Komplo kurdular. Hocamızı anne babalarımız da tanıyor, görüşüyorlar. Öyle biri olduğunu bilseler bizi asla yollamazlardı" şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ ÇEKENDEN DAVACIYIM"

İrem’in babası Murat Pala ise şunları aktardı: Orhan Hoca, 10 yıldır kızımı eğitiyor. Kendisiyle asla bir problem yaşamadık. Bu görüntüyü bu şekilde yayan şahıstan şikayetçiyim. Kendisinin komplo kurduğunu düşünüyorum.

