Türkiye Gazetesi

Premier League'den yapılan paylaşımda, bu sezon şampiyonluk için son hafta maçına çıkacak Manchester City'nin 21 yaşındaki futbolcusu Foden'in yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği duyuruldu.

İngiliz orta saha, bu sezon City'de tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol attı. Foden, bu sezon sadece Premier Lig'de ise 27 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

ÜST ÜSTE 2. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

İngiltere Milli Takımı formasını da 15 kez giyen Foden'ın güncel piyasa değeri 90 milyon euro. Foden geçen sezon ki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Premier League'de son hafta maçları öncesinde 37. hafta sonunda 90 puanı bulunan Manchester City'yi, 89 puanlı Liverpool, 71 puanlı Chelsea, 68 puanlı Tottenham ve 66 puanlı Arsenal izledi.

Pep Guardiola'nın takımı yarın Aston Villa'yı ağırlayacak. City'ye şampiyonluk için galibiyet gerekiyor.

Liverpool'u bekleyen kritik hafta... Kupalar gelmese bile eğlence devam edecek Liverpool önümüzdeki hafta hem Premier League hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Kırmızılar sezonu 4 kupayla tamamlasa da tamamlamasa da 2019'da geçit töreni yine yapılacak.

İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılabilir... Transfer dönemi bu yaz da hareketli geçecek Ligler bitti, şampiyonlar belli oldu, gözler transfer hareketlerine çevrildi. Futbol dünyası milyon euroluk yeni kontratların nereden nereye gideceğini merak ediyor. Transferin gözleri, sürpriz isimler, bitmek üzere olan görüşmeler... Daha transfer penceresi açılmadan bu isimlerin geleceği konuşulmaya devam ediyor.

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