Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz'la seneye de devam etme kararı aldı. Karadeniz ekibinin başına bu sezon son 12 hafta için geçen tecrübeli çalıştırıcı, takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Seneye Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Atmacalar, 53 yaşındaki Korkmaz'la Süper Lig'e geri dönmeyi hedefliyor.

"HOCAMIZA İNANCIMIZ TAM"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Hocamız işlerin iyice zorlaştığı bir dönemde göreve geldi. Kendisi ile yaptığımız görüşmede ligde kalma şartlarının zor olduğunu bilerek, düşsek de kalsak da 1,5 yılık sözleşme imzalamıştık. Hocamız bize, 'Takımı düşürüp bırakıp giden hoca olmak istemem' demişti. Elinden geleni yaptı. Hocamıza inancımız tam. Takımı düşürdüğümüz yerden birlikte çıkaracağız." dedi.

İLK 10 HAFTA BELİRLEYİCİ OLDU

Sezona çok kötü bir başlangıç yaptıklarını, ilk 10 haftada alınan 1 puanın bütün sezon kendilerini geride bıraktığını belirten Selimoğlu, psikolojik olarak toparlanmak için büyük çaba harcadıklarını vurgudı. Selimoğlu, belli dönemlerde seri yakalamalarına rağmen devamlılığın gelmediğini, dış sahada istenilen puanları toplayamadıklarını ifade etti.

TRANSFER BÜTÇESİ BELİRLENECEK

Yönetim kurulunun yarın yapacağı toplantıda transfer komitesinin de oluşturulacağını belirten Selimoğlu, kamp dönemine kadar yeni yapılanmayı tamamlayarak lige hazır girmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

1. Lig'e düşen Rize temsilcisi, 4 yıllık mücadele ettiği Süper Lig'de bu sezon, 38 maç sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Yeşil-mavililer, 44 gol atarken kalelerinde ise 71 gol gördü.

Altay'ın yeni başkanı Ayhan Dündar oldu Altay'da Mustafa Denizli'nin başkan adaylığından vazgeçmesinin ardından yapılan genel kurulda İzmir'in Siyah-Beyazlı kulübü Ayhan Dündar'ı başkan seçti.