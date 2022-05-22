Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes'in Savunma Bakanı Bryant Dunston, takımdan ayrılıyor... 2015 yazında Olympiacos'tan transfer edilen ve 7 sezondur Lacivert-Beyazlı formayı giyen Amerikalı pivot, THY Euroleague zaferiyle veda etti.

ANADOLU EFES EFSANESİ

2014 ve 2015'te Olympiacos formasıyla Euroleague'in en iyi savunmacısı seçilip Efes'e transfer olan Dunston, Euroleague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olmayı başardı. 35 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi sona erdi. Kulüp ve oyuncunun seneye devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Bryant Dunston için basketbolu bırakmak da seçeneklerin başında geliyor. Yıldız isim New York'taki hayatına geri dönecek.

DOĞUŞ BALBAY JEST YAPTI

Belgrad'daki Euroleague şampiyonluğunda kupa seramonisinde tarihi bir an yaşandı. Takım kaptanı Doğuş Balbay, Euroleague kupasını kaldırması beklenirken yanına Dunston'ı çağırdı ve "Sen daha çok hak ediyorsun" diyerek Amerikalıdan kupayı kaldırmasını istedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende kupayı kaldırması için ikinci kaptan Bryant Dunston'a yaptığı jestle ilgili Balbay, şunları söyledi:

"Özel bir şey yapmadım. Dunston, uzun zamandır bu takımın ikinci kaptanlığını yapıyor. Bu sezon da inanılmaz işler başardı. Sakatlığım nedeniyle fiziksel olarak takımın yanında olamasam da mental ve diğer duygusal kısmında takımla beraber hareket ettim. Bryant, bugün kupayı kaldıracak tek isimdi. Nitekim kaldırdı. Çok mutluyum."

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