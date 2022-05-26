Türkiye Gazetesi

Kayserispor ile Sivasspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi iki kulüp başkanı dostluk mesajı verdi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Twitter hesabından, "Anadolu için Kayserimiz için, Sivas için gurur günü

Biz dostuz, maç öncesi, sonrası, dönüş yolunda provokatörlere fırsat vermeyin, bu dostluğa gölge düşürmeyin. Teşekkürler Mecnun Başkan güzel dileklerin için" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İSTANBUL YOLUNDA KAVGA ÇIKMIŞTI

Kayserispor ile Sivasspor taraftarlar İstanbul'da oynanacak maç öncesi şehirden 200'er otobüsle dün gece yola çıkmıştı. Kuzey Marmara Yolu'nda bazı otobüslerde yayılan "saldırdılar" sözleriyle galeyana gelen bazı taraftarlar arasında kavga çıkmış, kan dökülmüştü. İki başkan gerginliği azaltan açıklamayla itidal çağrısı yaptı.

OLAYLARA KARIŞMAYIN

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarları; kupayı almamız kadar önemli bir konu da can güvenliği içinde maça gelip, evlerinize dönmeniz. Lütfen yollarda dikkat edin, hiçbir olaya karışmayın, dostluk içinde, kazasız belasız final maçımızı tamamlayalım" ifadelerini kullandı.

Kayserispor - Sivasspor Kupa finali öncesi tehlikeli gerginlik... Otobüsler taşlandı, kan döküldü!

200 otobüs Sivasspor taraftarı Kupa finali için İstanbul'a geldi Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında yarın İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen kırmızı-beyazlı taraftarları taşıyan 200 otobüs, Sivas'tan yola çıktı. Yiğidolar sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı ve maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor - Sivasspor Kupa finali öncesi tehlikeli gerginlik... Otobüsler taşlandı, kan döküldü! Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Kayseri - Sivas kavgası... Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam oynanacak final maçı için Sivas ve Kayseri'den İstanbul'a gelen iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanıyor.