Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden Jan Vesely, Barcelona yolunda... Sarı-Lacivertliler'le sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Çek pivotla henüz yeni anlaşma sağlanamamıştı. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin Vesely'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini "Son Dakika haberi" olarak geçti.

8 YILLIK FENERBAHÇE PİVOTU

2014-15 sezonu başlarken NBA kariyerine son verip Fenerbahçe Beko'ya imza atan Vesely, 8 sezon formasını giydiği Euroleague devinde sembol isimlerden biri haline gelmişti. Taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Çek yıldız, yol ayrımında... Barcelona kulübü, uzun rotasyonunu Çek pivotla güçlendirmek için kesenin ağzını açtı.

VESELY'NİN YILLIK MAAŞI NE KADAR?

arcelona ile 3 yıllığına anlaşan Çek yıldızın yılda 1.8 milyon Euro kazanacağı ve vergiler dahil Barcelona'ya yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro'yu bulacağı yazıldı. Son sözleşmesinde Fenerbahçe'den 2.5 milyon euroya yakın para alan Vesely'ye yeni sözleşme için yarı yarıya indirim teklif edilmişti.

32 yaşındaki Çek basketbolcu, EuroLeague'de bu sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. EuroLeague kariyerinde ise toplam 276 karşılaşmada süre alan Jan Vesely, maç başına 10.9 sayı, 5.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

KOÇ DA ITOUDIS OLACAK

Öte yandan, Djordevic'le yolları ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'da iki kez Euroleauge zaferi yaşayan Yunan koç Dimitris Itouds'i kısa süre içinde açıklayacak.

Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis'le anlaştı... CSKA'yı bıraktı, Fener'e geliyor! Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Dimitris Itoudis oluyor... Obradovic'in eski yardımcısı ve Banvit'in eski koçu Itoudis, 8 sezonluk CSKA Moskova macerasının ardından kariyerine Fenerbahçe Beko'nun başında devam edecek.

Jan Vesely: Türkiye'de bazen beni kayırıyorlar Fenerbahçe Beko'nun sevilen basketbolcusu Jan Vesely, "Türkiye'de bazen beni kayırdıkları durum oluyor. Restoranda veya resmi dairelerde. Geçen gün resmi bir dairede işim vardı. Sıra numarası aldım ve beklemeye başladım. Ardından biri geldi, "Jan, sen Fenerbahçelisin. Benimle gel" dedi. Çok uzun sürecek bir işi 3 dakikada halletti" dedi.