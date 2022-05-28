Türkiye Gazetesi

Lukas Podolski'nin İstanbul ziyareti renkli geçiyor... Galatasaray ve Antalyaspor'un eski golcüsü, arabeskin efsanesi Orhan Gencebay'la buluştu. Alman forvet Gencebay'la çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan "Orhan Baba ile... Batsın bu dünya, bitsin bu rüya" notuyla paylaştı.

GALATASARAY'I UNUTAMIYOR

2015 yazında Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan ve Sarı-Kırmızılı formayı 2 sezon giyen Poldi, Süper Lig'de 1.5 sezon da Antalyaspor forması giymişti. Kariyerine Polonya'da Gornik Zarbze formasıyla devam eden 36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde de Galatasaray müzesini ziyaret etmişti.

SEZONU DEĞERLENDİRDİ

Stadyumdaki müzeyi gezen yıldız isim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulumuştu. Podolski, kötü bir sezonu geride bırakan eski kulübüne ilişkin yorumlarda bulunarak "Geçen sezon Galatasaray armasının standartlarında geçmedi ancak bu bir spor bazen ait olduğun yerde olamayabilirsin. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada oluruz ama söylediğim gibi futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Galatasaray'ın büyük bir tarihi, kültürü, gücü ve taraftarı var. Gelecek sene daha iyi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Ergün hangi yönetimde olacak? Galatasaray'da seçime doğru... Galatasaray eski futbol direktörü Cenk Ergün, "Galatasaray’a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim" dedi.