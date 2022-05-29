Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak seçime birçok konuda belirsizlik devam edecek. Sarı kırmızıların gelecek sezon takımın başında Domenec Torrent mi olacağı yoksa yeni gelecek yönetimin farklı bir isimle mi çalışacağı da seçim sonucu belli olacak. Buna bağlı olarak Cimbom çok kısa bir süre içerisinde takviyeler yapmak için hızlıca hareket etmek mecburiyetinde kalacak. Bu kadar çok soru işaretinin olduğu ortamda, bu yılı kiralık olarak geçiren oyuncular da 11 Haziran’ı bekliyor.

TEKLİF VAR, MUHATAP YOK

Yunus Akgün, Adana Demirspor’da, Emre Akbaba ise Alanya’da ortaya koydukları performansla Florya’ya dönmeyi garantiledi. Ancak Oğulcan Çağlayan, Okan Kocuk, Sekidika, Luyindama Aytaç gibi isimler geleceklerine dair hamle yapmak için yeni yönetimin göreve gelmesini bekliyor. Galatasaray’ın kiralık oyuncularının bazılarına şu anda bile teklif olmasına rağmen, karar mercii olmadığı için mecburen yeni yönetim ve teknik direktörün kararı bekleniyor.

İLK GÖRÜŞME CEBRAİL İLE

Galatasaray’da 39. başkan olmak için yarışa giren Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek seçilmeleri hâlinde hazırlıksız yakalanmamak için transfer görüşmelerine şimdiden başladı. Altay’la sözleşmesi sona eren Cebrail Karayel, Radyospor’a yaptığı açıklamada İstanbul’a geldiğinde Dursun Özbek’in kendisiyle bir görüşme yaptığını belirtti.

KİRALIKTAN DÖNENLER

> Yunus Akgün

> Emre Akbaba

> Oğulcan Çağlayan

> Okan Kocuk

> Jesse Sekidika

> Emin Bayram

> Emre Taşdemir

> Luyindama

> Aytaç Kara

> Atalay Babacan

> Abdussamed Karnucu

> Süleyman Luş

> Ali Yavuz Kol

> Batuhan Şen

> Berk Balaban

Igor Tudor Verona'dan ayrıldı! Galatasaray'ın başına mı geçecek? İsmi Galatasaray'la anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Hellas Verona'dan ayrıldı... Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları arasında Tudor'un da olduğu iddia ediliyor.

Cenk Ergün hangi yönetimde olacak? Galatasaray'da seçime doğru... Galatasaray eski futbol direktörü Cenk Ergün, "Galatasaray’a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim" dedi.