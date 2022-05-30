Türkiye Gazetesi

Bu yılki Şampiyonlar Ligi finaline futboldan çok maç öncesi yaşanan olaylar damga vurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te cumartesi akşamı oynanan final karşılaşması öncesi şiddet yaşandı, İngiliz ekibi Liverpool'un taraftarları stada alınmadı. Fransız polisi, İngiliz taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. 238 kişi gazdan etkilendi, çıkan olaylarda 105 kişi gözaltına alındı, Bu sebeple Liverpool ile Real Madrid arasındaki maçı, tam 35 dakika geç başladı.

OLİMPİYAT OYUNLARI'NI ZORA SOKTU

Bu olaylar, Fransa'da önümüzdeki ay gerçekleşecek parlamento seçimleri öncesinde siyasi bir mesele haline geldi. Ayrıca 2023'te Rugby Dünya Kupası'na ve 2024'te Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa’yı zora soktu.

"FRANSA İÇİN BİR AŞAĞILAMA"

Muhalefetten aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon da "Görüntüler içler acısı, rahatsız edici. Çünkü Olimpiyat Oyunları gibi etkinliklere hazırlıklı olmadığımızı açıkça görebiliyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu olayın Fransa için bir "aşağılama" olduğunu belirtti.

"BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIK"

Yaşanılan bu kriz ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den bir açıklama geldi. Fransız Bakan, olaydan Liverpool taraftarlarını sorumlu tuttu. Kaosun arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu iddia eden Darmanin "Yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3’te 2’si sahte. Taraftarlar elektronik bilet yerine kağıt bilet aldı. Bu endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık. Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70', ikinci kontrolde ise yüzde 15'i sahte çıktı. Uyguladığımız kararlar sayesinde ölümlerin ve ciddi yaralanmaların önüne geçtik" dedi.

"HAZIRLANMAK İÇİN SADECE 3 AYIMIZ VARDI"

Real Madrid taraftarlarının çoğunun elektronik bilet aldığını vurgulayan Bakan Darmanin "Real Madrid, destekçilerini Liverpool'dan daha iyi kontrol etmeyi başardı. Polis de patlak veren şiddet olaylarına hazırlıksız yakalandı. Finalin Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan alınmasının ardından hazırlanmak için yalnızca üç ayımız vardı" ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN İNCELEME

UEFA ise olayla ilgili bağımsız bir rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan açıklamada “Kapsamlı inceleme, finalde yer alan bütün kuruluşların karar verme, sorumluluk ve davranışlarını inceleyecek" denildi. Liverpool İcra Kurulu Başkanı Billy Hogan da kulübün UEFA tarafından "şeffaf bir soruşturma" istediğini belirtti.

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