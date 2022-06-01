Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 47 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor'da, geride kalan sezonun ilk haftası sonrasında Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Hikmet Karaman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2022 Salı günü itibariyle sona erdi.

KUPAYI KAYBEDİNCE KARAR VERİLDİ

Hikmet Karaman, Kayserispor ile 37 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik, 14 yenilgi alındı. Ligi 47 puanla 14. sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.

Kayserispor, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde yola devam etmeme kararı aldı.

BERNA BAŞKAN KİMİ GETİRECEK?

Çalıştığı kulüplerde uzun süre kalmamasıyla tanınan 62 yaşındaki Karaman'ın yönetimle arasında "vizyon farkı" olduğu ve bu yüzden böyle bir karar alındığı öğrenildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezonda genç, idealist ve kariyer hedefleri olan "yeni nesil" bir hocayla çalışmak istiyor.

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