Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe’de Jorge Jesus rüzgârı esiyor. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı ve Fenerbahçe Müzesinden sonra dün de sarı lacivertlilerin Can Bartu Tesislerini gezdi. Gördükleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Jesus "Fenerbahçe bir dünya kulübü" dedi. Tecrübeli hoca kulübün YouTube kanalı üzerinden taraftarlara hitap ederek, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız. İkinci hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak" dedi.

YAŞA FENERBAHÇE

Hem karşılama sırasında hem de takımın maçlarından gördüğü sarı lacivertli taraftarların coşkusuna da değinen Jesus "Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakârlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samandıra turu sonrası Jesus, yardımcıları, avukatı, başkan Ali Koç ve yöneticiler Kalamış’taki tesislerde yemek yedi. Başkan Koç takıma gerekli takviyeleri yapacaklarına söz verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus’un Samandıra gezintisinden fotoğraflar paylaştı. Jesus’un beş yıldızlı logo önünde verdiği poz dikkatleri çekti.

KAP’A 3 MİLYON!

Jorge Jesus, kariyerindeki başarılarıyla öne çıkıyor. Üç farklı ülkede dördü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 19 büyük kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştırdı. Jorge Jesus, çıktığı 834 resmî maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Jesus; Braga, Benfica, Sporting, el-Hilal ve Flamengo gibi takımlarda görev yaptı. Sarı lacivertliler KAP açıklamasında Jesus’a 3 milyon avro verileceğini duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus’un imza töreni ve basın toplantısının bugün saat 15.00’te yapılacağını açıkladı. Ülker Stadyumu 1907 Tribününde gerçekleşecek imza töreninde Jesus ilk defa Türk basının karşısına çıkacak.

BENİ TARAFTAR GETİRDİ

Jorge Jesus, yönetici Selahattin Baki’ye buraya gelmesindeki en büyük etkenin taraftarlar olduğunu söyledi. Jesus "Sosyal medya hesaplarımı âdeta istila ettiler. Beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Ayrıca başkan Ali Koç da birkaç defa Portekiz’e geldi. Kalpten istediler, kabul etmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Fenerbahçe benim için yeni bir meydan okuma. Buraya başarı için geldim" ifadelerini kullandı.

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