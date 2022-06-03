Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Mesut Özil'i kadrosunda düşünmüyor... Portekizli çalıştırıcı, imza töreninde yıldız futbolcu ile ilgili bir soruya verdiği cevapla tavrını net şekilde ortaya koydu.

Jesus, "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe!" dedi.

"KADRO DEVRİMİ YAPMAYACAĞIZ"

Jorge Jesus'un sözlerinden satırbaşları:

"Kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Kulübün imkanları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi, analizlerimizi yaptık. Ama bu transfer döneminde ofansif bölgede iş yapabilecek oyunculara yöneleceğiz. Bize ön bölgede çözüm olabilecek ve futbolun şov kısmını da yansıtabilecek oyuncular lazım."

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NEDEN 1 YILLIK İMZALADI?

"Hep büyük takımlarda çalıştım. Kontrat konusunda... Portekiz dışında çalıştığımda 1 yıldan fazla kontrat yapmam. Benim için en önemli şey işin sportif kısmı. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum."

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Gereken imkanlara sahibiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımı çalıtırmak istiyordum. Fenerbahçe de tutkulu bir camia. Bu yüzden buradayım. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ama ben gerçekten büyük bir takımda çalışmak istiyordum. Taraftarları tutkulu bir takımda çalışmak istiyordum. Ben de bütün tutkumla buradayım. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarına çok benziyor.

2013'TEKİ EŞLEŞME YORUMU

"Üzerinden 9 sene geçti. O sene ki Fenerbahçe çok güçlüydü. Şans biraz daha bizden yanaydı. Oyun hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Tek bir sistemim yok. Her hocanın a ve b planı olması lazımm. En önemli şey sistem olsa da başka önemli noktalar da var. Genellikle kariyerimde 4 4 2 sistemiyle oynadım. Rakibe ve maça göre sisteminizi değiştirebilirsiniz."

"Yaklaşık 2 2.5 aydır takımın maçlarını takip ediyorum. Kim Min Jae Avrupa'da her takımın isteyebileceği bir oyuncu. Arda'nın takımımıza yardım edeceği konusunda şüphem yok. Şu bir gerçek ki buraya gelmemde başkanımız ilk günden beri kararlı bir şekilde istediğini gösterdi. Benim için çok önemliydi. Birkaç kez Portekiz'e geldi. Kararlı insanları severim. Taraftarımız sosyal medyada hakkımda çok şey yazdı. Burası ile daha fazla ilgilenmemi sağladı.

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