Türkiye Gazetesi

Antalyaspor, Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor’un 28 yaşındaki eldiveni Alperen Uysal’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibinde kontratı bitip henüz anlaşılmayan 34 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin belirsizliği sürerken, ligin yeni takımı İstanbulspor'un 28 yaşındaki eldiveni Alperen Uysal el sıkışıldı.

NURİ ŞAHİN'İN TRANSFER LİSTESİNDEN

2+1 yıllığına anlaşılan Alperen Uysal için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Başarılı eldiveni uzun süredir takip ettiklerini belirten Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Güneysu, Teknik Direktör Nuri Şahin’in talebi doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güneysu, “Hem başarısı hem karakteriyle beğendiğimiz bir oyuncuydu. Umarım camiamız için hayırlı uğurlu olur. Alperen kardeşim de kısa zamanda Antalyaspor formasıyla başarılı maçlar çıkarır ve hepimiz mutlu oluruz” diye konuştu.

Süper Lig'e çıkan 3. takım İstanbulspor oldu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

SÜPER LİG KALECİSİ

Eski takımında güzel bir sezon geçirip sezonun kupayla sonuçlandırılmasının ardından birçok kulübün kendisi ve menajeriyle temasa geçtiğini aktaran Alperen Uysal, Antalyaspor’u seçmesinde Nuri Şahin faktörünün etkili olduğunu söyledi.

Çok doğru bir tercih yaptığını belirten Uysal, “Benim için en mantıklı kararın Antalyaspor olduğuna kanaat getirdim. Çok doğru bir tercih yaptım. Benim buraya gelmemdeki en büyük etken, Nuri ve Murat hocamdır. Burada hocanın oynattığı güzel bir sistem var. Bu sistem de benim kendimi ifade edebileceğim, bana uygun bir sistem. İnşallah güzel bir sezon olacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişen Alperen Uysal, Ocak 2018'den beri İstanbulspor forması giyiyordu.

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