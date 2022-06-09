Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başında olan fakat bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Fatih Terim, üst üste yaşanna mağlubiyetlerin ardından koltuğundan ayrıldı. Burak Elmas ile yaptıkları görüşme sonrasında devre arasında takımdan ayrılan Fatih Terim, sarı - kırmızılı kulüp sonrası herhangi bir yerde görev almamıştı. Terim'in yeni adresinin hangi takım olacağı merakla beklenirken Suudi basınından bomba gibi bir iddia geldi.

İNGİLİZ BASINI 'EVERTON'A GELECEK DEMİŞTİ

İngilz basınından Goodison News, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediğini yazmıştı. Tecrübeli teknik direktör sezon digi iddia edilmişti.

Galatasaray Terim'in ayrılığının ardından anlaştığı Domenec Torrent'ten de beklediği performansı alamadı.

TEKLİF VAR, RESMİ GELİŞME YOK

Suudi Arabistan basınının haberine göre; Al Nassr kulübünün takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği ve tecrübeli hocayla temas kurmaya çalıştığı ifade edildi. Tecrübeli teknik direktör için daha önce de Arap yarım adasından teklifler olduğu öne sürülmüş, lâkin resmî bir gelişme olmamıştı.

Terim'in olaylı vedasının ardındna bir daha Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği taraftarlar arasında oldukça merak konusu oldu.

"SEÇİMİ BEKLİYOR" İDDİASI

Fatih Terim'in Galatasaray'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini beklediği kulislerde konuşulmaya başlandı.-. Dursun Özbek'ten olası bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek olan Fatih Terim, bu anlaşma durumuna göre kararını vermeyi düşündüğü öne sürüldü.

Saray'da kavga! Elmas ile Terim arasındaki gerilim büyüyor Terim "Başkan seçildikten sonra keşke veli toplantısı yapsaydım, kulübü annesi, babası, kayınpederi yönetiyordu" diyerek Elmas'a 'çocuk' göndermesi yaptı. Başkan Elmas da "Veli toplantısı yapmak istiyorsa Galatasaray Lisesi Okul Aile Birliğine girseydi; G.Saray ona 3 milyon € ödemekten kurtulurdu" dedi.

Burak Elmas: Fatih Terim'e kızgınım Vedaya hazırlanan başkan, "Fatih Terim bana, 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Ona daha önce kırgındım, şimdi kızıyorum" dedi.

Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisine gönderdiği mesajı açıkladı, herkes şoke oldu! Galatasaray Başkanı Burak Yılmaz yapmış olduğu bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Fatih Terim'in kendisine gönderdiği mesaj ile ilgili olan kısmı duyanları şoke etti.