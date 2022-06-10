Türkiye Gazetesi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adaylık başvurularının dün sona erdiği hatırlatıldı.

Başkan adaylığı için TFF Statüsü'nün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi genel kurul divan kuruluna ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şunlar:

Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi adaylığını ilk açıklayan isim olmuştu. Futbol kamuoyu seçime tek adayla girilecek zannederken resmi başvuru yapan isimlerinin sayısının 9 olduğu ortaya çıktı. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu ne zaman?

Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu. Yeni TFF Başkanı'nın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi'nin TFF kavgası büyüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF başkanlığına aday olan Mehmet Büyükekşi arasındaki kavga büyüyor. Sarı-lacivertli kulüpten Büyükekşi'nin bugünkü sözlerine karşılık geldi.

Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.