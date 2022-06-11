Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile üçüncü maçta karşı karşıya gelen ve mücadeleden galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra yaptığı açıklamalarla geceye damgasını vurdu. Ataman'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

"DAHA RAHAT OYNADIK"

Şampiyon olacaklarını iddia eden Ataman, "Bugün kendi oyunumuzu oynadık. Fenerbahçe'de Arena'daki agresif savunma yoktu. Daha rahat oynadık ve 103 sayı attık. Daha öncede söyledim. Biz şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsün. Pazartesi 4. maçı da alıp Ülker Arena'da bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz." dedi.

"SAHA AVANTAJINI KULLANMAK NORMAL"

Taraftarlarının centilmence destek verdiğini ifade eden tecrübeli koç, "Saha avantajını kullanmak normal. Taraftarımız gayet centilmence ve kimseyle alay etmeden, kimseye hakaret etmeden güzel bir şekilde takımı destekledik. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin." diye konuştu.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi ne zaman başlıyor? İlk maç saat kaçta? Hangi kanalda? ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan play-off final serisiyle devam ediyor. Ezeli rakipler Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 5 maç üzerinden oynanacak şampiyonluk serisinde karşı karşıya... Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi ne zaman başlıyor? İlk maç saat kaçta? Hangi kanalda?