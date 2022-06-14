Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün mazbatasını aldıktan sonra Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Sami Yen’in kabrine çiçek bırakan ve dua eden Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabrine gitti. Özbek, mezarlık ziyareti sırasında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Marcelo Gallardo sesleri! Dursun Özbek teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirecek derken... Galatasaray'da teknik direktör için sürpriz isim... Dursun Özbek'in seçimi kazanmasıyla herkes Okan Buruk isminin açıklanmasını beklerken River Plate'in Arjantinli hocası Marcelo Gallardo ismi ön plana çıktı. Yerli hoca için tek aday yine Okan Buruk ancak seçim yabancı olursa Gallardo’nun yanı sıra 1 Alman, 1 İtalyan da sırada.. İşte detaylar...

"SEVGİ İKLİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Görev tanımının yapıldığını ve göreve başladıklarını ifade eden Dursun Özbek, “Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray’a hizmet etmek için bugün başlıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçireceğiz. En önemli konumuz, Galatasaray’a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik. Bunu da ancak sevgiyle oluşturabiliriz. Bizim en önemli arzumuz bu” diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI...

Transfer çalışmaları ve teknik direktör konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Dursun Özbek, “Cumhuriyet’in 100. yılı çok önemli. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye’ye getiren kulüptür. Bu spor dallarının Türkiye’de yayılması açısından büyük emek sarf etmiştir. Bunun için de Galatasaray, Cumhuriyet’in 100. yılında en çok kupa alan ve en başarılı kulüp olmak zorundadır. Ben ve arkadaşlarım da bunun için çalışıyoruz. Diğer konularla ilgili de önceden çalışmalarımız vardı. Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek” dedi.