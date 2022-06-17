Türkiye Gazetesi

Transfer döneminde adından söz ettiren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı paylaşımı ile bir kez daha gündem oldu.

"NEDEN OLMASIN"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın üstüne yazdığı "Neden olmasın" yazısı ise başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm futbol severlerde heyecan oluşturdu.

Hakan Ural’dan canlı yayında Acun Ilıcalı’ya sert eleştiri: Konuş de konuşamaz Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski oyuncu Hakan Ural, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ural, 25 yıldır televizyon sektöründe olan eski muhabir ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın düzgün konuşamadığını belirtti; “Acun'dan 'açıkçası' kelimesini alın, konuşamaz” dedi.

Acun Ilıcalı Trabzonspor'un milli yıldızına talip... Eren Elmalı'nın maliyeti tek transferle çıkabilir! Gelecek sezon Premier League'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Hull City, Türkiye pazarından transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ozan Tufan için bekleyen, Nwakaeme için görüşmeleri sürdüren, Allahyar ve Traore'yi bitiren Acun Ilıcalı'nın takımı Trabzonspor'dan Berat Özdemir'e de talip oldu.

Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması... Yılan hikayesine dönen transferde son durum Ozan Tufan Hull City'ye mi yoksa Trabzonspor'a mı transfer olacak? Fenerbahçe kariyeri sona eren 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Acun Ilıcalı'nın takımına katılacağı, tarafların büyük ölçüde anlaştığı belirtilmişti. Trabzonspor medyası ise Bordo-Mavililer'in son bir hamleyle Ozan'ın fikrini değiştirdiğini iddia etmişti. Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferinde ilk kez konuştu...