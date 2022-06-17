Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, şampiyonluğun başaktörleri Ghezzal ve Rosier’i bitirmeye çalışırken Galatasaray devreye girince işler karışmıştı. Bunun üzerine karşı atağa geçen kara kartal, Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinin önüne geçerek, genç yıldızı renklerine bağlayıp yabancı kuralına takıldığı için Çaykur Rizespor'a kiralamıştı. Beşiktaş, 19.05'te Fernandes'i videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BEKLEYİN"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin." dedi.

Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.

Beşiktaş'tan Gedson için Galatasaray'a çarpıcı mesaj Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın istediği ancak Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için sarı kırmızılı takımın yeniden harekete geçeceği iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticilerden ise bu iddialara cevap geldi.

Ahmet Nur Çebi: Gedson intikam transferi değil Beşiktaş Başkanı “Gedson’u geçen sene almak istemiştik, şartlar uygun olmadı. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz, almak için yola çıktığımız bir futbolcu değil” dedi

Gedson’dan kafa karıştıran Beşiktaş açıklaması! Taraftarlar ne olduğunu anlayamadı Sürpriz bir şekilde Gedson Fernandes’i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, basın toplantısı düzenledi. Yeni sezon için Beşiktaş’la anlaşmaya varan Portekizli yıldız, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Beşiktaş’la ilgili sorulara cevap vermeyen Gedson, "Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak." sözleriyle kafalarda soru işareti oluşturdu.

Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Gedson Fernandes transferi ve takımda kadro dışı olan oyuncularla ilgili konuştu

Beşiktaş KAP'a bildirdi, Rize imzayı attrıdı: İşte Gedson transferinin detayları Beşiktaş'ın, Benfica'dan bonservisini aldığı ve bu sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirecek olan Gedson Fernades transferinin detaylarını, KAP'a bildirdi.