Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transferlerinin 27 Haziran'daki sezon açılışına yetişip yetişmeyeceği kadar, Atiba’nın durumu da merak ediliyordu. Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giyecek. Katar'da yapılacak Dünya Kupası için millî takımdan davet bekleyecek olan Atiba'nın, formda olması büyük önem taşıyordu. Bu yüzden Beşiktaş'ta bir sezon daha forma giymeyi çok isteyen Atiba'ya sonunda müjdeli haber geldi.

ÖZEL HOCA TUTTU

Siyah beyazlı kulüp, TFF’nin yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine önce teknik direktör Ismael'le görüştü. Fransız teknik adamın da onay vermesi üzerine Kanadalı futbolcu ile bir yıl daha sözleşme yenilenecek. Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak. Öte yandan tecrübeli futbolcunun kondisyonunu artırmak için bir süredir özel antrenör eşliğinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

NICE, ERSİN İÇİN BASTIRIYOR

Ersin Destanoğlu için Nice yeniden devrede. Siyah beyazlı yönetim, Fransız kulübün daha önce yaptığı teklifleri yetersiz bulmuştu. Genç kaleci için Nice'in yetkililerin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği ve yeni teklif sunacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu... Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'da Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu. Bild gazetesinin haberine göre Siyah-beyazlılar, St. Pauli'nin Ganalı 10 numarası Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı. Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen 26 yaşındaki Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss: Savaşa hazırım Transferindeki en büyük faktörün siyah beyazlı taraftarlar olduğunu dile getiren 32 yaşındaki stoper “Son ana kadar savaşan ve çarpışan bir oyuncu görecekler” dedi.