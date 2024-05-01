Okan Buruk ile Zaha arasında neler yaşandı? Zaha forma istedi, Buruk resti çekti

Galatasaray'da, süre bulamamaktan şikayetçi olduğu bilinen Wilfried Zaha'nın, Adana Demirspor maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'la görüştüğü ve Buruk'un resti çektiği ortaya çıktı. İşte yaşananlar.

Galatasaray'da bir süredir yedek kulübesinden çıkamayan Wilfried Zaha'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanat oyuncusunun Adana Demirspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"İSME GÖRE FORMA VERMEM"

Milliyet'in haberine göre; Adana Demirspor karşılaşması önce Buruk'la görüşen Zaha 'yedek kalmaktan çok sıkıldığını ve ilk 11'de oynama talebini' iletti.

Ancak Buruk'un Zaha'ya "Ben asla isme forma vermem. benim takımımda formayı hak eden giyer" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca teknik adamın Zaha'ya Davinson Sanchez'i de örnek göstererek, "Davinson'da kariyerli ve ismi olan bir oyuncu ama şu an Abdülkerim ve Nelsson oynuyor. Çünkü formayı onlar hakediyor. Hakettiğin zaman sen de oynarsın" dediği ifade edildi.