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Haberler > Spor > Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz kavgasının perde arkasını anlattı! Yandaş yalanlamıştı ama...

Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz kavgasının perde arkasını anlattı! Yandaş yalanlamıştı ama...

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Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz kavgasının perde arkasını anlattı! Yandaş yalanlamıştı ama...

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz'in kadro dışı kalmasının ardından flaş bir iddia ortaya atılmış, Aziz'in kadro dışı kalmasının nedeninin Mert Hakan Yandaş'la kavga etmesi olduğu söylemişti. Yandaş ise bu iddiaları yalanlamıştı. Yorum Erman Toroğlu yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattı.

Beşiktaş derbisi öncesi Serdar Aziz'in kadro dışı kalması sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre; Fenerbahçe takımı Adana Demirspor - Galatasaray maçını hep birlikte izlerken, Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dediği, bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma çıktı. Bunun üzerine Aziz kadro dışı kaldı. 

Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz kavgasının perde arkasını anlattı! Yandaş yalanlamıştı ama... - 1. Resim

Karşılaşma sonrası bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı:

"Titriyorsunuz, hala köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır"

Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz kavgasının perde arkasını anlattı! Yandaş yalanlamıştı ama... - 2. Resim 

TOROĞLU AÇIKLADI

Mert Hakan Yandaş'ın sert bir dille yalanladığı olay hakkında yorum Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar geldi. Toroğlu “Öyle diyecekler ama gerçek o.” diyen Toroğlu olayı şöyle anlattı:

 "Öyle diyecek tabi, ama gerçek o. Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış."

Düzenleyen:  - Spor
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