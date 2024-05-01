Şike iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Nazilli Başkan'ından flaş açıklama! Galatasaray...

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında alenen şike yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananlar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu hareketi geçti ve maç için inceleme başlatmıştı. 90 dakika boyunca kaleye tek şut bile atılmaması Türkiye’ de gündem olurken Nazilli Başkanı Şahin Kaya şike iddialarına sert tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele den Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK’yı konuk etti. Kümeyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Kömürspor 3-2 kazandı kazanmasına fakat Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı golsüz beraberlikle sona erdiği için küme düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup bir açıklama paylaştı.

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor! Konunun takipçisi olacağım!"

Yaşananlar sonrası TFF harekete geçmiş ve karşılaşma hakkında inceleme başlatmıştı.

"ŞİKE YAPACAK PARAMIZ YOK"

Günler sonra Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya şike iddialarını sert bir dille tepki gösterdi.

“Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama” ifadelerini kullanan Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Strum Graz maçında da oldu. Bir puanın yettiği yerde iki takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Bu olan Zonguldak Kömürspor yönetiminin başarısızlığıdır”