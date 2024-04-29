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Şike iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! TFF harekete geçti Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme

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Şike iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! TFF harekete geçti Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme

Spor Haberleri

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında alenen şike yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananlar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu hareketi geçti ve maç için inceleme başlattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele den Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK’yı konuk etti. Kümeyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Kömürspor 3-2 kazandı kazanmasına fakat Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı golsüz beraberlikle sona erdiği için küme düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup bir açıklama paylaştı.

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor! Konunun takipçisi olacağım!"

TFF HAREKETE GEÇTİ

TFF, şike iddiaları üzerine Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. 

Şike iddiaları üzerine hareket geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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