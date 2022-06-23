FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan A Milli Takım, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.
Hakan Çalhanoğlu: Geçen sene bonservisim elimdeydi. Galatasaray alabilirdi, alamadılar! İnter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili yine ilgi çekici açıklamalar yaptı. Her fırsatta Galatasaray sevgisini dile getiren ve Sarı-Kırmızılı taraftarın bir gün takımda görmek istediği 28 yaşındaki orta saha, "Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor" dedi.
ZİRVEDE BREZİLYA VAR
Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.
En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Brezilya 1837,56 -
2 Belçika 1821,92 -
3 Arjantin 1770,65 +1
4 Fransa 1764,85 -1
5 İngiltere 1737,46 -
6 İspanya 1716,93 +1
7 İtalya 1713,86 -1
8 Hollanda 1679,41 +2
9 Portekiz 1678,65 -1
10 Danimarka 1665,47 +1